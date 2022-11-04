سیاسة

"العزم" يهنئ الرئيس بارزاني ويتمنى له التوفيق لخدمة شعب كوردستان

عبّر تحالف العزم في بيانه بدوام الموفقية لخدمة أبناء شعب كوردستان
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شعار تحالف العزم
شعار تحالف العزم
کوردستان تحالف العزم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وجّه تحالف العزم اليوم الجمعة تهنئة إلى الرئيس مسعود بارزاني بمناسبة التجديد له رئيساً للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال تحالف العزم في بيان إنه يتقدم بأخلص التهاني والتبريكات إلى شخص السيد مسعود بارزاني وقيادات وكوادر وجمهور الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمناسبة انعقاد المؤتمر الرابع عشر وإعادة انتخاب الرئيس بارزاني رئيساً للحزب والسيدين نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني نائبين لرئيس الحزب.

وعبّر تحالف العزم في بيانه بدوام الموفقية لخدمة أبناء شعب كوردستان.

ويوم أمس، جدد المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني ثقته بالرئيس مسعود بارزاني والذي اقترح بدوره أن يكون نيجيرفان بارزاني نائباً له. كما اقترح نيجيرفان بارزاني على الرئيس بارزاني أن يتم اختيار مسرور بارزاني نائباً لرئيس الحزب.

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