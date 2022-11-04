سیاسة

كوردستان24 تعلن أسماء رئيس وأعضاء وفد حكومة الإقليم إلى بغداد

زيارة الوفد الحكومي تتمحور بشأن ملف الموازنة
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان موازنة 2023

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يزور وفد حكومة إقليم كوردستان، بغداد منتصف الأسبوع المقبل، لإجراء مباحثات بشأن الإعداد لمشروع الموازنة الاتحادية العامة.

وقال رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى لكوردستان 24، إن الوفد سيجري زيارته إلى بغداد يوم الثلاثاء المقبل بهدف التباحث حول مشروع موازنة عام 2023.

وأضاف أن الوفد سيكون برئاسة وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب إلى جانب عضوية كل من رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو، بالإضافة إلى ممثل حكومة الإقليم في بغداد فارس عيسى.

إلى ذلك قال رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح لكوردستان 24، إن زيارة الوفد الحكومي تتمحور بشأن ملف الموازنة.

وأضاف أن الاتفاق السياسي المبرم لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ينص على أن ترسل بغداد المستحقات المالية للإقليم لشهري تشرين الثاني نوفمبر وكانون الأول ديسمبر من العام الجاري.

كذلك يتضمن الاتفاق إعداد الموازنة العامة الاتحادية وتوقيع اتفاق جديد بين أربيل وبغداد للعام المقبل، حسبما ذكره أوميد صباح.

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