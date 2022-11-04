سیاسة

حكومة إقليم كوردستان: نحتفظ بعلاقات متوازنة مع دول الجوار

العلاقات الدبلوماسية مستمرة على الرغم من الهجمات الإيرانية الأخيرة على الإقليم
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ئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي
ئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي
کوردستان إقليم كوردستان العلاقات الدبلوماسية تركيا إيران

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي اليوم الجمعة إن حكومته تحتفظ بعلاقات طيّبة ومتوازنة مع دول الجوار.

وقال دزيي في حديث لكوردستان 24، إن حكومة إقليم كوردستان ترتبط بعلاقات طيّبة مع تركيا، خصوصاً أنها تمثل ممراً لصادرات نفط الإقليم إلى الخارج.

وبشأن طبيعة العلاقة بين أربيل وطهران، أشار دزيي إلى أن العلاقات الدبلوماسية مستمرة على الرغم من الهجمات الإيرانية الأخيرة على الإقليم.

وتابع "نسعى إلى حل المشاكل عبر سبل الحوار"، لافتاً إلى أن إقليم كوردستان يسعى لإرساء علاقات متوازنة مع الجوار وسائر دول العالم.

وفي أواخر أيلول سبتمبر وتشرين الأول أكتوبر الماضيين، قصف الحرس الثوري الإيراني والجيش التركي مناطق عديدة في عمق إقليم كوردستان بذريعة ملاحقة جماعات مسلحة معارضة.

وقضى نحو 18 شخصاً وأصيب 50 شخصاً بجروح في الهجوم الأخير الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على مقار أحزاب كوردية معارضة في كويسنجق وبردي والسليمانية.

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