وزير الخارجية الأمريكي يُجدّد دعم بلاده للعراق

أربيل (كوردستان 24)- جدّد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، دعم بلاده للعراق وشعبه، مؤكّداً على أهمية التحالف الاستراتيجي والتعاون الوثيق بين بغداد وواشنطن في محاربة الإرهاب بالمنطقة.

جاء ذلك، خلال اتصالٍ هاتفي بين بلينكن والرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، في وقتٍ متأخر من مساء الجمعة، هنّأ فيها وزير الخارجية الأمريكي رشيد بمناسبة توليه رئاسة البلاد، متمنياً له النجاح في مهامه.

وأعرب بلينكن عن سعادته "بالطريقة السلمية والديمقراطية التي جرى بها انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة تعمل على إنجاز كل ما من شأنه أن يدعم تثبيت الأمن في العراق ويدعم استقراره وتقديم الخدمات لشعبه وتحسين العلاقة بين المركز وإقليم كوردستان، بما يصبّ في مصلحة العراق بكلّ مكوّناته".

من جانبه، ناقش الرئيس العراقي مع بلينكن مسألة "حضورهما مؤتمر قمة المناخ المزمع عقده في شرم الشيخ بمصر، وفي هذا الصدد، أشار رئيس الجمهورية إلى المشاكل البيئية التي يعاني منها العراق وشحّة المياه".

وأكد الجانبان على أهمية التحالف الاستراتيجي والتعاون الوثيق بين العراق والولايات المتحدة في محاربة الإرهاب في العراق والمنطقة، حيث جدد الوزير بلينكن تأكيد بلاده دعم الشعب العراقي".

وانتخب البرلمان العراقي في الـ 13 اكتوبر تشرين الأول الفائت، عبد اللطيف جمال رشيد، رئيساً للعراق، متفوقاً على منافسه الرئيس السابق، برهم صالح، في عدد أصوات نواب البرلمان.

وعشية انتخابه رئيساً للبلاد، كلّف رشيد، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية، خلال مدةٍ أقصاها 30 يوماً، نجح خلالها السوداني في تقديم كابينته الوزارية التي صادق عليها البرلمان العراقي بالأغلبية المطلقة في الـ 27 اكتوبر تشرين الأول الماضي.

وبذلك، أسدل الستار على عامٍ من الانسداد السياسي الذي مرّت به البلاد منذ الانتخابات التشريعية في اكتوبر تشرين الأول عام 2021.