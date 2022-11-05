بايدن يؤكد قدرة الديمقراطيين على الفوز في الانتخابات

أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن قدرة الديمقراطيين على الفوز في الانتخابات النصفية الأسبوع المقبل، غير أنه رسم صورة قاتمة في حال انتصر الجمهوريون، محذراً من أنه إذا خسرنا الكونغرس ومجلس الشيوخ فسيكون أمامنا عامان مروعان.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال جولة له في سان دييغو بكاليفورنيا "أحرزنا تقدماً كبيراً خلال الأشهر العشرين الماضية لتقوية الاقتصاد وبرأيي علينا فقط أن نواصل ذلك، و دافع عن إنجازاته الاقتصادية في محاولة لتجنب هزيمة محتملة للديمقراطيين".

وأعرب بايدن البالغ من العمر 79 عاماً خلال حملته الى عدد من الولايات في الأيام الأخيرة عن تفاؤله بأن حزبه يمكن أن ينتصر، وقال أمام حشد في شيكاغو "أنا لا أعتقد مطلقاً أننا في ورطة وأعتقد اننا سنفوز حقاً".

وأضاف الرئيس الأمريكي "النبأ السار هو انني سأمتلك حق الفيتو الذي يتيح للرئيس عرقلة أي تشريعات جمهورية مستقبلية"، وقال "ان الديمقراطية على المحك حقاً".

وأصر بايدن على أن الولايات المتحدة تحتفظ بنقاط قوة "ففي سوق العمل على سبيل المثال، تم توفير 261 ألف فرصة عمل في تشرين الأول/أكتوبر رغم ارتفاع أسعار الفائدة الذي يثير مخاوف من حدوث ركود".

وتشهد الولايات المتحدة حاليا أسوأ تضخم منذ 40 عاما، وأدى ارتفاع الأسعار إلى إعاقة خطط الديموقراطيين الذين يحاولون الحفاظ على غالبيتهم. ووعد بايدن بـ"خفض" التضخم، مشددا خصوصا على الاستثمارات الضخمة التي تقوم بها إدارته، ولا سيما في أشباه الموصلات والمناخ.

من جهته انتقل الرئيس الجمهوري السابق دونالد الذي لا يزال يتمتع بقبضة قوية على الحزب الجمهوري، إلى مرحلة الهجوم.

وخلال تجمع في ولاية ايوا لم يُبقِ ترامب الكثير من الشكوك في ما يتعلق بخططه السياسية وقال لمؤيديه "سأترشح على الأرجح" للانتخابات، وأضاف "استعدوا هذا كل ما يمكنني قوله، سوف نستعيد أميركا، والأهم من ذلك في العام 2024 سوف نستعيد بيتنا الأبيض الرائع".

المصدر: فرانس برس