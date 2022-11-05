سیاسة

السوداني يجدول ملف الكهرباء ويأمر بتحقيق "نتائج ملموسة" بتوقيت زمني

ناقش الاجتماع ملف الطاقة الكهربائية، والوقوف على المشاكل المشخصة لهذا الملف، وسبل المعالجة السريعة له
author_image مظفر مزوري
يمثل إصلاح قطاع الطاقة أكبر تحد للسوداني
يمثل إصلاح قطاع الطاقة أكبر تحد للسوداني
العراق وزارة الكهرباء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني

أربيل (كوردستان 24)- أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم السبت وزارة الكهرباء بوضع جدول زمني لإنهاء أزمة الطاقة في البلاد.

وبلغ بالعراقيين السيل الزبى منذ نحو عقدين من الزمن حيث يعيش معظمهم في ظل أوضاع متدهورة وبنية تحتية متهالكة رغم ما تملكه البلاد من ثروة نفطية هائلة.

ومثل غيره ممن سبقوه، يمثل إصلاح قطاع الطاقة أكبر تحد للسوداني الذي تولى منصبه قبل أيام قلائل بعد أزمة سياسية استمرت عاماً وأثرت على التنمية في البلاد.

ولطالما شكلت الانقطاعات المتكررة للكهرباء المغذي الرئيسي للاحتجاجات التي ينزل خلالها السكان إلى الشوارع في العراق باستمرار منذ 20 عاماً، ولا سيّما في الصيف.

وقال السوداني خلال اجتماعه مع مسؤولي وزارة الكهرباء إن مبالغ مالية طائلة أُنفقت من أجل تحسين إمدادات الطاقة ولكن دون جدوى.

وأنفقت الحكومات العراقية المتعاقبة ما يتجاوز 70 مليار دولار في محاولة لإصلاح البنية التحتية للكهرباء، غير أن ذلك لم يحقق أي نتيجة تذكر.

وقال السوداني "ظلت أزمة شحّ الكهرباء قائمة وتسببت بزيادة معاناة المواطنين".

وذكر بيان أصدرته الحكومة أن السوداني وجّه خلال اجتماعه وزارة الكهرباء بـ"وضع خطة بتوقيتات زمنية واضحة لمعالجة هذا القطاع".

وأشار إلى أنه ينتظر "نتائج ملموسة ابتداءً من صيف 2023 وللمواسم التي تليه".

ونقل البيان عن السوداني قوله إن "الحكومة الحالية وضعت قطاع الكهرباء ضمن أولويات عملها لأهميته في حياة المواطنين".

وتواجه السلطات المحلية صعوبات في جباية عائدات فواتير التيار الكهربائي، إضافة إلى ارتفاع ظاهرة الحصول على الطاقة بأساليب غير مشروعة.

وتعاني المنظومة العراقية بالمجمل من انقطاع لمدة ساعات كل يوم على مدار العام، بيد أن النقص يزداد سوءاً خلال أشهر الصيف.

ويحتاج العراق إلى أكثر من 35 ألف ميغاواط/ ساعة من الطاقة الكهربائية لسد احتياجات السكان والمؤسسات من الطاقة بلا انقطاع.

موضوعات ذات صلة
العراق

بالفيديو | الأمن يصفّي "أمير بادوش" بعد اشتباك داخل "نفق خماسي" في نينوى
  1 ساعة
العراق

"الهول" على طاولة اجتماع للسوداني وبغداد تترقب تحركاً دولياً للبت بمصيره
  1 ساعة
کوردستان

حادثة غريبة.. سيارة تدهس سائقتها ثلاث مرات وتدخلها العناية المركزة
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف