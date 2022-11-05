السوداني: الحكومة الحالية وضعت قطاع الكهرباء ضمن أولوياتها

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم السبت أن الحكومة الحالية وضعت قطاع الكهرباء ضمن أولويات عملها، ووجه وزارة الكهرباء لوضع خطة بتوقيتات زمنية واضحة لمعالجة هذا القطاع وتفعيل أعمال الصيانة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له اليوم السبت "أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم السبت زيارة إلى مبنى وزارة الكهرباء، وعقد حال وصوله اجتماعا مع وزير الكهرباء السيد زياد علي فاضل والكوادر المسؤولة بالوزارة".

وأضاف البيان "ناقش الاجتماع ملف الطاقة الكهربائية، والوقوف على المشاكل المشخصة لهذا الملف، وسبل المعالجة السريعة له".

وأشار البيان الى أن السوداني أكد خلال الاجتماع "أن الحكومة الحالية وضعت قطاع الكهرباء ضمن أولويات عملها؛ لأهميته في حياة المواطنين".

وأوضح البيان "أنه على مدى أكثر من عقد ونصف رُصدت مبالغ طائلة لتحسين الكهرباء، ولكن لم يتم الانتفاع منها كثيرا، وظلت أزمة شحّ الكهرباء قائمة وتسببت بزيادة معاناة المواطنين".

وتابع البيان "وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة الكهرباء لوضع خطة بتوقيتات زمنية واضحة لمعالجة هذا القطاع، تكون ذات نتائج ملموسة ابتداءً من صيف 2023 وللمواسم التي تليه، إلى جانب تفعيل أعمال الصيانة والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين".