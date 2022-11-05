تركيا تعلن عن موافقتها على انضمام السويد وفنلندا للناتو.. بشرط!

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت تركيا عن موافقتها على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، شريطة اتخاذهما الإجراءات التي سبق وطالبتهما بها أنقرة.

ويعطّل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انضمام السويد وفنلندا إلى حلف (ناتو) منذ مايو أيار الماضي، ويتهمهما بإيواء ناشطين من حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب.

وقالت الرئاسة التركية، في بيانٍ لها بعد اجتماعٍ جمع أردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أمس الجمعة، إن "الرئيس أردوغان شدّد على أن نسق وتوقيت مسار المصادقة سيتحددان بالخطوات التي لا يزال يتعيّن على الدولتين اتخاذها".

ووقعت تركيا وفنلندا والسويد مذكرة تفاهم على هامش قمة ناتو في مدريد يونيو حزيران الماضي، نصّت على مطالب أنقرة بتسليم المطلوبين.

ورحّب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بالخطوات التي وصفها بـ "المهمة والملموسة" التي اتخذتها الدولتان لوضع المذكرة موضع التنفيذ، مؤكّداً أن عضويتهما "ستقوّي الناتو".

وصادقت 28 دولة من أصل 30 في الحلف الأطلسي على انضمام السويد وفنلندا، بينما لم تصادق تركيا والمجر، إذا يتطلب منح عضوية ناتو، موافقة كافة أعضائه.