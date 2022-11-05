حادثة غريبة.. سيارة تدهس سائقتها ثلاث مرات وتدخلها العناية المركزة

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت الشرطة المحلية في سانت غالن، أن امرأة تبلغ 45 عاماً أصيبت بجروح بالغة بعدما دهستها سيارتها ثلاث مرات شمال شرق سويسرا.

وذكرت الشرطة نقلاً عن وسائل إعلام سويسرية أن السائقة ترجلت سيارتها الصغيرة لإخراج شيء من الصندوق الخلفي، لكنها لم توقف تشغيل المحرك.

وما كان من السيارة التي كانت متوقفة على طلعة خفيفة إلا أن بدأت تتحرك في الاتجاه المعاكس، وفق ما نقلت وكالة (إي.تي.إس) مشيرة إلى أن صاحبة السيارة حاولت عبثاً وقفها إذ سقطت على الأرض، فدهستها المركبة للمرة الأولى.

وواصلت السيارة اندفاعها، فاصطدمت بأخرى على مسافة قريبة وعادت مجدداً في الاتجاه المعاكس، وكانت المرأة لا تزال على الأرض، فدهستها ثانيةً.

ومع ذلك لم تتوقف السيارة، فاصطدمت بالرصيف، وعادت إلى الوراء لتدهس صاحبتها للمرة الثالثة، قبل أن يضع حاجز خشبي حداً لحركتها المجنونة.

وبحسب تقارير صحفية نقلت المرأة إلى المستشفى وهي في حالة خطرة.