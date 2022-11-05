بالفيديو | الأمن يصفّي "أمير بادوش" بعد اشتباك داخل "نفق خماسي" في نينوى

أربيل (كوردستان 24)- قالت قوات الأمن العراقية اليوم السبت إنها تمكنت من قتل قيادي في تنظيم داعش ومعاونيه بعد مداهمة نفق كانوا مختبئين فيه في محافظة نينوى.

وجاءت هذه العملية بعد تحديد موقع أعضاء التنظيم في المنطقة المترامية الأطراف التي لا تزال خلايا داعش النائمة تنشط في محيطها.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إن قوات الأمن داهمت نفقاً طوله 15 متراً بعد إغلاق جميع منافذه الخمسة.

وأشارت إلى اندلاع اشتباكات مع مسلحي داعش داخل النفق، مما أسفر عن مقتل أمير قاطع بادوش ومفرزته المؤلفة من عنصرين.

وأضاف البيان أن قوات الأمن "عثرت على أحزمة ناسفة وأسلحة خفيفة" داخل النفق.

ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل.

وكان العراق قد أعلن في عام 2017 النصر على داعش، إلا أن التنظيم لا يزال يشن هجمات متفرقة انطلاقاً من المناطق النائية المحيطة بالمدن.