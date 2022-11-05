سیاسة

مسرور بارزاني يتلقى تهنئة من رئيس مجلس النواب العراقي

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مسرور بارزاني ومحمد الحلبوسي
مسرور بارزاني ومحمد الحلبوسي
کوردستان كوردستان محمد الحلبوسي مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- تلقى مسرور بارزاني، اليوم السبت 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وفي الاتصال الهاتفي، قدم الحلبوسي التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني واختيار مسرور بارزاني نائباً لرئيس الحزب، كما عبّر عن تمنياته للحزب الديمقراطي الكوردستاني بالتوفيق والنجاح.

وأعرب مسرور بارزاني عن خالص شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب العراقي على اتصاله وتهنئته.

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