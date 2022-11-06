برشلونة يتصدر الدوري الاسباني في ليلة وداع بيكيه

أربيل (كوردستان 24)- ودٌع جمهور برشلونة الذي احتشد في مدرجات ملعب "سبوتيغاي كامب نو" اسطورته ومدافعه جيرار بيكيه الذي قرر الاعتزال بأفضل طريقة ممكنة من خلال الفوز على ضيفه ألميريا 2-صفر وتصدر ترتيب الدوري الاسباني موقتاً ضمن المرحلة الثالثة عشرة السبت.

ورفع برشلونة رصيده الى 34 بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يلعب بضيافة رايو فايكانو الاثنين.

خاض بيكيه مباراته الرقم 616 بألوان برشلونة، وهو خامس اللاعبين الاكثر خوضاً للمباريات في صفوف الفريق الكاتالوني، علماً أنّ الرقم القياسي بحوزه النجم الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي حالياً (778 مباراة).

حمل بيكيه شارة القائد في مباراته الوداعية تقديراً لخدماته وقد دخل الملعب وسط استقبال رائع من جمهور البلاوغرانا.

حاز في صفوف برشلونة بجميع الألقاب المحلية (الدوري والكأس) والقارية (دوري الابطال) والعالمية (كأس العالم للأندية) ومنتخب اسبانيا بكأس العالم وكأس أوروبا.

وخرج بيكيه من الملعب وسط وقوف الجمهور تحية له في الدقيقة 84 والدموع تنهمر من عينيه وحلّ بدلاً منه الدنماركي اندرياس كريستنسن.