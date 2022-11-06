الأمم المتحدة تتخوّف من إجراءات مالك تويتر الجديد وتوجّه له رسالة

أربيل (كوردستان 24)- دعت الأمم المتحدة، السبت، المليادير الأمريكي، إيلون ماسك، على أن تكون حقوق الإنسان من الأساسيات بالنسبة لإدارة تويتر الجديدة.

وتولّى ماسك منصب المدير التنفيذي لـ تويتر، الاسبوع الفائت، بعد إتمامه صفقة الاستحواذ على المنصة الاجتماعية، مقابل 44 مليار دولار.

وفي رسالةٍ بعثها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى المالك الجديد لشركة تويتر، حثّه فيها على "ضمان أن تكون حقوق الإنسان شيئاً أساسياً بالنسبة لإدارة تويتر".

وسرّحت تويتر نصف عدد موظفيها، الجمعة، ضمّت الفريق المعني بحقوق الإنسان، وصفه تورك بأنه ليس "بداية مشجعة".

وقال المفوض السامي "تويتر جزءٌ من ثورة عالمية غيّرت طريقة تواصلنا، لكنني أكتب بقلق وخوف على مجالنا الرقمي العام ودور تويتر فيه".

وأضاف "تويتر بحاجة إلى فهم الأضرار المرتبطة بمنصتها واتخاذ خطوات لمعالجتها، احترام حقوقنا الإنسانية المشتركة يجب أن يضع حواجز الحماية أمام استخدام المنصة وتطورها".

وتابع تورك، مخاطباً ماسك "باختصار، أدعوكم إلى ضمان أن تكون حقوق الإنسان شيئا أساسياً بالنسبة لإدارة تويتر تحت قيادتكم".

وبعد إبرامه صفقة شراء منصة التواصل الاجتماعي تويتر، أطلق المليادير الكندي الأمريكي الجنسية، وعوداً بتقليل الرقابة على المنصة.

وعودٌ تسببت بمخاوف لدى جماعات حقوق الإنسان من أن يؤدي الافتقار إلى الاعتدال في المنصة إلى "زيادة في خطاب الكراهية".

وأعلنت شركة تويتر، في وقتٍ سابق، أنها ستفرض رسوماً بقيمة 8 دولارات شهرياً، على الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء، وإمكانية أصحاب المحتوى الحصول على مكافآت مالية.