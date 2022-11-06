صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 5 ملايين برميل خلال الشهر الماضي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأحد، أن الصادرات النفطية العراقية لأمريكا، بلغت أكثر من 5 ملايين برميل في شهر تشرين الأول الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها، إن "العراق صدّر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر تشرين الاول الماضي 4.588 ملايين برميل، و بمعدل 148 ألف برميل يوميا".

ويكون بذلك منخفضا عن شهر أيلول الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 7.050 ملايين برميل و بمعدل 235 ألف برميل يوميا.

وأضافت الإدارة، ان "العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول بمعدل 109 آلاف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 130 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 220 الف برميل يوميا في الأسبوع الثالث ".

وأشار الجدول الى ان "صادرات الاسبوع الرابع بلغت 134 الف برميل يوميا".

وذكرت الإدارة، أن "العراق جاء بالمرتبة السادسة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا، والمكسيك، والسعودية وكولومبيا والبرازيل، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا 11 مليونا، و284 الف برميل يوميا"، مبينة ان "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك".