الجمهوريون يتعهّدون بإيقاف المساعدات الأمريكية عن أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- وعدت نائبة عن الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، بإيقاف المساعدات عن أوكرانيا، في حال استعاد الجمهوريون السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي.

وقالت النائبة مارغوري تايلور غرين، وهي من الحزب الجمهوري في ولاية جورجيا، "لن يذهب فلس واحد آخر إلى أوكرانيا" إذا استعاد الجمهوريون السيطرة على الكونغرس.

وفي تجمعٍ حاشد للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في سيوكس سيتي بولاية آيوا، اتّهمت غرين الديمقراطيين بأنهم لا يهتمون بحدود وشعب الولايات المتحدة.

وأضافت "الحدود الوحيدة التي يهتمون بها هي أوكرانيا ، وليس الحدود الجنوبية لأمريكا، في ظل الجمهوريين، لن يذهب فلس واحد آخر إلى أوكرانيا. بلدنا يأتي أولا. إنهم لا يهتمون بحدودنا أو بشعبنا"، بحسب ما أورده موقع "ذا هيل" الأمريكي وتناقلته وسائل إعلامٍ عربية.

وكان زعيم الأقلية في مجلس النواب عن الجمهوريين في كنتاكي، كيفين مكارثي، أكّد الشهر الماضي أن الجمهوريين سيكبحون الإنفاق على أوكرانيا إذا استعادوا مجلس النواب.

وقال مكارثي "أوكرانيا مهمة، لكنها في الوقت نفسه لا يمكن أن تكون الشيء الوحيد، ولا يمكن أن تكون شيكاً على بياض".

ومنذ إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا في الـ 24 فبراير شباط الماضي، تقدّم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا بشكلٍ مستمر.

وتعهّدت الولايات المتحدة بتقديم ما يزيد على 18.2 مليار دولار في صورة أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا التي تطالب على الدوام بدعمها بمنظومة دفاع جوي لردع الهجمات الصاروخية الروسية.

وبفضل الدعم الغربي والأمريكي، تمكن الجيش الأوكراني من استعادة معظم الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية في أوقاتٍ متفرّقة.