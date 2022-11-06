واشنطن تعرب عن قلقها تجاه تطوير إيران للصواريخ

أربيل (كوردستان 24)- أعربت الولايات المتحدة، الأحد، عن قلقها تجاه تطوير إيران المتواصل للصواريخ، معتبرةً أن ذلك أمرٌ يثير قلقاً كبيراً بشأن انتشار الأسلحة.

واعتبرت واشنطن أن اختبار إيران لصاروخٍ قادرٍ على حمل أقمار صناعية إلى الفضاء، "غير مفيد ويزعزع الاستقرار"، بحسب رويترز.

وأعلنت إيران، السبت، عن نجاح تجربة إطلاق صاروخ قادر على حمل أقمار صناعية إلى الفضاء، بعد 3 أشهر من إطلاقها قمراً صناعياً بمساعدة روسيا.

وترى الولايات المتحدة أن هذه الصواريخ "تتضمن تقنيات متطابقة تقريباً وقابلة للتبديل مع تلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية، بما في ذلك الأنظمة طويلة المدى."

وأضافت "إطلاق الصواريخ الباليستية يتحدى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، الذي يدعو إيران إلى عدم القيام بأي أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية" المصممة لتكون قادرة على إيصال أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".

وأعربت واشنطن مراراً عن قلقها من إمكانية تعزيز هذا النوع من عمليات الإطلاق تكنولوجيا الصواريخ البالستية، ليُصبح بمقدور إيران إطلاق رؤوس حربية نووية.

لكن السلطات الإيرانية تُشدد على أنها "لا تسعى لتطوير أسلحة نووية"، وبأن عمليات إطلاق الأقمار الصناعية والصواريخ التي تُنفذها هي "لأغراض مدنية أو دفاعية بحتة".