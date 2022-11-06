السوداني يتولي إدارة جهاز المخابرات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- قرر رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، تولي إدارة جهاز المخابرات في المرحلة الحالية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، أنه خلال زيارته اليوم مقر جهاز المخابرات العراقية، اكد على دعم" الدور الوطني لجهاز المخابرات، بوصفه مؤسسة أمنية وطنية تضطلع بمهمة كبيرة ومشرفة لخدمة الوطن"، كما اجتمع حال وصوله بمدراء المديريات والكوادر المتقدمة في الجهاز، واستمع الى عرض شامل لسير العمل وتنفيذ المهام والواجبات.

وشدد على أهمية أن يحافظ الجهاز على مسار عمله وفق الاختصاص المرسوم له طبقا للدستور وميثاق العمل الداخلي للجهاز والقوانين المرعية المنظمة في هذا المجال، وأن يكون تنفيذ المهام وتوزيعها موافقاً لمعايير المواطنة الحقّة، والكفاءة وأركان النزاهة في العمل والمصالح الوطنية والأمنية العليا للبلد.

وقرر السوداني إبعاد رئيس جهاز المخابرات العراقية رائد جوحي من منصبه، موجها بأن "تكون إدارة الجهاز في المرحلة الحالية، ضمن إشرافه الشخصي المباشر من موقع أدنى".