"بصورةٍ غير علنية".. واشنطن تحثُّ زيلينسكي على التفاوض مع بوتين

أربيل (كوردستان 24)- دعت الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، إلى الانفتاح على إجراء مباحثاتٍ مع روسيا، في خطوةٍ مفاجئة من واشنطن، أبرز داعمي كييف.

وكشفت صحيفة (واشنطن بوست)، وفق ما تناقلته وسائل إعلامٍ عربية، أن طلب المسؤولين الأمريكيين "لا يهدف إلى الضغط على كييف من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وأضافت "هي مجرد محاولة محسوبة لضمان أن تحافظ أوكرانيا على دعم دول أخرى تخشى من استمرار القتال لسنوات كثيرة قادمة".

دعوة واشنطن تلك، تأتي بينما تعهّدت النائبة عن الحزب الجمهوري، مارغوري غرين، بإيقاف المساعدات عن أوكرانيا، في حال استعاد الجمهوريون السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي.

وقالت غرين أثناء تجمعٍ للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بولاية آيوا، "لن يذهب فلس واحد آخر إلى أوكرانيا" إذا استعاد الجمهوريون السيطرة على الكونغرس.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن إدارة بايدن شجعت بصورةٍ غير علنية، زيلينسكي، على إظهار انفتاحه مع روسيا، وسيلةً لمساعدة حكومته في التعامل مع الإنهاك من تقديم الدعم بين بعض الدول الحليفة.

ومنذ إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا في الـ 24 فبراير شباط الماضي، تُقدّم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا بشكلٍ مستمر.

ويواجه الرئيس الأمريكي صعوباتٍ حول الملف الأوكراني، في أعقاب تعهّدات واشنطن بتقديم مساعداتٍ عسكرية بقيمة تقدر بأكثر من 18.2 مليار دولار إلى أوكرانيا.

لكن يبدو أن الإدارة الأمريكية تأمل في إيجاد حلٍّ للصراع الدائر في أوكرانيا منذ أكثر من 8 أشهر، تسببت بإلحاق خسائر هائلة بالاقتصاد العالمي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، تقديم مساعداتٍ عسكرية إضافية لـ كييف، بقيمة 400 مليون دولار، شملت طائرات استطلاع ومركبات عسكرية ودبابات ومناظير ليلية وذخيرة ومعدات أخرى.