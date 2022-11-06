سیاسة

12 نائباً يقدّمون استقالتهم من برلمان إقليم كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
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أربيل (كوردستان 24)- قدّم 12 نائباً في برلمان إقليم كوردستان استقالتهم، اليوم الأحد، احتجاجاً على تمديد العمر التشريعي للدورة البرلمانية الحالية.

وصادق برلمان إقليم كوردستان في جلسته المنعقدة يوم 9/10/2022 على قانون تمديد دورته التشريعية الخامسة الحالية لعامٍ آخر، رغم انتهاء عمرها في السادس من نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

ويتبع البرلمانيون المستقيلون لكتلة جماعة العدل الكوردستانية، وأعضاء من كتلة التغيير، وحراك الجيل الجديد، إضافة إلى برلمانيين مستقلين.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في برلمان إقليم كوردستان استقالة أعضائها، احتجاجا على تمديد عمر البرلمان للدورة الحالية.

وقدّمت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وكتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير مطلع اكتوبر تشرين الأول الفائت، طلباً رسمياً إلى رئاسة برلمان الإقليم لتمديد عمر الدورة البرلمانية الحالية.

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