الديمقراطي الكوردستاني ينهي أعمال مؤتمره الـ 14 ويعلن اسماء أعضاء لجنته المركزية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت اللجنة القانونية للمؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأحد، النتائج النهائية لانتخاب أعضاء اللجنة المركزية للحزب، وعددهم 41 عضواً.

وفيما يأتي أسماء الأعضاء الفائزين بعضوية اللجنة المركزية:

سداد بارزاني- ريبر أحمد- أوميد خوشناو- سیروان بارزاني- علي عوني- شاخوان عبدالله- آراس حسو ميرخان- أشواق الجاف- علي حسين- آمنة ذكري- دلشاد شهاب- سكفان هالو- محسن كمال- إسماعيل حاجك- علي تَتَر- نجاة علي - زاغروس فتاح - نوري عثمان شنكالي- فالا فريد- فيان إسماعيل- لیزا فلك الدين- آري نانكلي- ساناو فريدون- حميد علي- سربست لزكين- أفين هروري- أحمد كاني- بهرام عريف ياسين- جعفر إيمنكي- هيمن هورامي- بلند إسماعيل- أوميد صباح- بشتيوان صادق- هیوا أحمد - هيوا كيلاني- كوهدار شيخو- جنار سعد عبدالله- عبدالخالق بابيري- سربست طروانشي- سالار عثمان- نوزاد هادي.

وكان قد انتُخِب عشرة أعضاء للجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني أمس في الرابع من تشرين الثاني 2022 بتصويت مباشر داخل المؤتمر بطلبٍ من الرئيس مسعود بارزاني، وهم كل من "فاضل ميراني ومحمود محمد وعزالدين برواري وعبدالمهيمن بارزاني وآزاد برواري وكمال كركوكي وهوشيار زيباري وفؤاد حسين وزعيم علي وعارف طيفور.

وانتُخِب في اليوم الأول من أعمال المؤتمر الـ14 للحزب الديمقراطي الكوردستاني الرئيس مسعود بارزاني رئيساً للحزب، وانتخاب نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني نائبين لرئيس الحزب من قبل أعضاء المؤتمر.

وبدأ المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني في الـ 3 نوفمبر تشرين الثاني بمدينة دهوك، وأجي تغيير في هذا المؤتمر بتغيير اسم مجلس القيادة في الحزب الذي استمر حتى المؤتمر الـ13 بهذا الاسم الى اللجنة المركزية، وكذلك تم تغيير أسم مجالس القيادات الحزبية في المحافظات إلى اللجنة المنظمة.