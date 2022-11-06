الرئيس بارزاني: سنتابع بجدية تنفيذ الاتفاق المبرم مع القوى العراقية

أربيل (كوردستان 24)- شدد الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأحد على أهمية تنفيذ الاتفاق الموقع مع القوى السياسية العراقية المشاركة في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ووقعت القوى السياسية الشهر الماضي اتفاقاً أنهى بموجبه عاماً من الشلل السياسي الذي عاشه العراق منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول أكتوبر 2021.

وقال الرئيس بارزاني في كلمة له خلال المراسم الختامية للمؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي عُقد في دهوك، إنه ينبغي "العمل بجدية وفاعلية في بغداد لتنفيذ ومتابعة الاتفاق الموقع مع القوى السياسية العراقية" في تحالف إدارة الدولة.

ويتضمن الاتفاق جملة نقاط، ومن ضمنها حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ولا سيّما فيما يتصل بملف النفط والموازنة.

وأمام السوداني ستة أشهر فقط لإعداد قانون النفط والغاز الاتحادي وإحالته إلى البرلمان ضمن الاتفاق السياسي بين قوى الإطار التنسيقي والكورد.

وقال الرئيس بارزاني "سنبذل ما في وسعنا لتنفيذ الاتفاق".

وسبق أن قال السوداني إن تشريع قانون النفط والغاز سيمثل مقدمة لإنهاء الخلافات القائمة مع أربيل بشأن حصة الكورد من الموازنة الاتحادية.

وكانت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية قالت مؤخراً إنها تدرس مقترحاً يتضمن تقسيم مشروع قانون النفط والغاز إلى أبواب عدة ليتسنى تمريره داخل البرلمان.

ويقول مسؤولون إن قانون النفط والغاز، الذي أُعد عام 2007، يحتاج إلى توافق سياسي. ولم يتمكن البرلمان من وضعه ضمن جدول أعماله طيلة السنوات الماضية.

وبين أربيل وبغداد تاريخ حافل بالخلافات المتراكمة منذ سنوات خاصة تلك المرتبطة بالنفط والموازنة والمناطق المتنازع عليها إلى جانب قضايا خلافية أخرى.