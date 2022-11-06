سیاسة

بالفيديو | سقوط إصابات بانهيار مبنى تجاري إثر حريق ضخم في بغداد

حادث الانهيار أدى كذلك إلى إصابة عدد من رجال الإطفاء
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لا يعرف بعد حجم الخسائر والأضرار التي خلفها الحريق - صورة: مديرية الدفاع المدني
لا يعرف بعد حجم الخسائر والأضرار التي خلفها الحريق - صورة: مديرية الدفاع المدني
العراق العراق الوزيرية بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أصيب مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان وعدد من رجال الإطفاء إثر انهيار مبنى تجاري بعد حريق ضخم في بغداد.

واندلع حريق ضخم في مبنى تجاري مخصص للعطور في منطقة الوزيرية، وكافحت فرق الإطفاء لإخماده لكنها تواجه صعوبة في ذلك.

وبعد ذلك، دفعت مديرية الدفاع المدني بالعشرات من فرق الإطفاء، غير أن ألسنة اللهب لا تزال تلتهم ما تبقى من المبنى التجاري.

وقال مصدر في المديرية لكوردستان 24، إن النيران أدت إلى انهيار المبنى مما أسفر عن إصابة مدير الدفاع المدني بجروح.

وأضاف أن حادث الانهيار أدى كذلك إلى إصابة عدد من رجال الإطفاء.

وقال "من بين المصابين أربعة ضباط".

وكان بوهان يشرف على عملية إخماد نيران مخازن العطور وتأمين المخازن المجاورة من امتداد الحريق إليها لحظة انهيار المبنى.

ولا يزال رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران بينما لا تزال عبوات خزين العطور تتفجر وتتطاير في سماء المنطقة التي غطتها سحابة سوداء.

 

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