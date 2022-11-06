سیاسة

الرئيس العراقي يحضر قمة الزعماء في مؤتمر "كوب 27" بشرم الشيخ

رشيد سيحضر قمة الزعماء التي ستعقد يوم غد الاثنين وسيلقي كلمة خلال القمة
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الرئيس العراقي فور وصوله إلى القاهرة
الرئيس العراقي فور وصوله إلى القاهرة
العراق العراق كوب 27

أربيل (كوردستان 24)- وصل الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد مساء اليوم الأحد الى مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 27.

وانطلق المؤتمر في وقت سابق اليوم وسط دعوات متزايدة للدول الغنية بتعويض الدول الأفقر والأكثر عرضة لتبعات تغير المناخ.

وذكرت رئاسة الجمهورية على موقعها الإلكتروني أن رشيد سيحضر قمة الزعماء التي ستعقد يوم غد الاثنين وسيلقي كلمة خلال القمة.

ومن المتوقع أن يتعلق أغلب التوتر المحيط (بكوب 27) بالخسائر والأضرار وصناديق التعويضات التي تقدمها الدول الغنية للدول المنخفضة الدخل والمعرضة لأكبر مخاطر التغير المناخي والتي لم يكن لها يد تذكر في الانبعاثات الضارة التي أدت لارتفاع درجة حرارة الأرض.

وتبدأ الوفود عملية تفاوض على مدى أسبوعين بالموافقة على جدول أعمال المؤتمر خلال جلسة عامة افتتاحية، وستتجه كل الأنظار فيها إلى ما إذا كانت الدول الأغنى ستوافق على إدراج مسألة التعويضات رسميا على جدول الأعمال.

ومن المتوقع أن يدفع دبلوماسيون من أكثر من 130 دولة صوب تأسيس آليات لتسهيل التمويل مخصصة فقط للخسائر والأضرار في كوب 27.

ولم توافق الدول المرتفعة الدخل في كوب 26 العام الماضي في غلاسغو على مقترح بتأسيس كيان تمويل للخسائر والأضرار وأيدت بدلا من ذلك إجراء حوار جديد على مدى ثلاث سنوات لمناقشات التمويل.

وحاليا، هناك جلسة مدرجة لمناقشة الخسائر والأضرار على جدول الأعمال المبدئي وسيقرر صناع السياسات اليوم ما إذا كانت ستدرج في جدول الأعمال الرسمي للقمة.

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