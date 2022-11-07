سیاسة

السوداني يؤكد على ضرورة إبعاد المؤسسات الأمنية عن الاستثمار الحزبي

author_image مظفر مزوري
العراق رئيس الوزراء لجنة الامن والدفاع الانتشار الامني المؤسسات

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على ضرورة إبعاد المؤسسات الأمنية عن الاستثمار الحزبي والسياسي، معرباً عن ثقته بأن المنهاج الحكومي مكرس لمعالجة مطالب المواطنين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له اليوم "اجتمع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السيد جواد البولاني وعدد من أعضائها".

وأضاف البيان "جرى خلال الاجتماع بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وفي مقدمتها قضايا النازحين والتدوير الوظيفي للقيادات الأمنية، وملف حشد الدفاع".

وأكد السوداني على "أهمية إعادة الانتشار الأمني في المدن وسيادة القانون وفرض هيبة الدولة، والتأكيد على ضرورة إبعاد المؤسسات الأمنية عن الاستثمار الحزبي والسياسي"، معرباً عن "ثقته بأنّ المنهاج الحكومي مكرس لمعالجة مطالب المواطنين".

وشدد السوداني على "وجوب إعادة المبالغ المسروقة، وأنه لن تكون هناك مصداقية مرجوّة من جهود مكافحة الفساد ما لم نثبت للمواطن العراقي إمكانية استعادة هذه الأموال وحمايتها".

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