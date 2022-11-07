علوم وتكنولوجيا

تويتر ترجئ تحصيل رسومٍ مالية على الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء

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العالم تويتر الرسوم إرجاء

أربيل (كوردستان 24)- أرجأت شركة تويتر فرض رسومٍ شهرية على الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء، إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة، بحسب نيويورك تايمز.

وأعلنت شركة تويتر أنها ستفرض رسوماً بقيمة 8 دولارات شهرياً، على الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء، وإمكانية أصحاب المحتوى الحصول على مكافآت مالية.

وجاءت هذه التغييرات، بعد أسبوعٍ من استحواذ الملياردير الكندي الأمريكي الجنسية، إيلون ماسك، على منصة التواصل الاجتماعي في صفقةٍ بقيمة 44 مليار دولار.

وحدّثت "تويتر"، السبت، تطبيقها على متجر تطبيقات آبل للبدء في تحصيل 8 دولارات شهرياً مقابل علامات التحقق الزرقاء.

وسرّحت تويتر نصف موظفيها، منذ تولي ماسك إدارة الشركة، ضمّت الفريق المعني بحقوق الإنسان، دفعت بالأمم المتحدة إلى حثّ الملياردير الكندي على "ضمان أن تكون حقوق الإنسان شيئاً أساسياً بالنسبة لإدارة تويتر".

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