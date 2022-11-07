استمرار انخفاض درجات الحرارة في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت هيئة الانواء الجوية في إقليم كوردستان اليوم الاثنين، توقعاتها لحالة الطقس مرجحة في الوثت نفسه أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض.

‏وقالت الهيئة في بيان، ان درجات الحرارة من المتوقع أن تنخفض من 2-3 درجات خلال 48 ساعة المقبلة.

من جهتها أعلنت هيئة الأنواء الجوية الاتحادية، ان "درجات الحرارة يوم غد الثلاثاء، ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية للبلاد، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأكدت ان درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد.

ومن المتوقع ان تكون درجات الحرارة كالتالي: 22 درجة في اربيل، و20 درجة في السليمانية، و 20 درجة في دهوك، و25 درجة في حلبجة، و22 درجة في إدارة زاخو.

وتسجل إدارة سوران أدنى درجة حرارة تبلغ 18 درجة مئوية، بينما ستكون أعلى درجة حرارة في إدارة كرميان وتبلغ 26 درجة مئوية.