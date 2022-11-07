صحة وبیئة

استمرار انخفاض درجات الحرارة في كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان هيئة الأنواء درجات الحرارة اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت هيئة الانواء الجوية في إقليم كوردستان اليوم الاثنين، توقعاتها لحالة الطقس مرجحة في الوثت نفسه أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض.

‏وقالت الهيئة في بيان، ان درجات الحرارة من المتوقع أن تنخفض من 2-3 درجات خلال 48 ساعة المقبلة.

من جهتها أعلنت هيئة الأنواء الجوية الاتحادية، ان "درجات الحرارة يوم غد الثلاثاء، ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية للبلاد، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأكدت ان درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد.

ومن المتوقع ان تكون درجات الحرارة كالتالي: 22 درجة في اربيل، و20 درجة في السليمانية، و 20 درجة في دهوك، و25 درجة في حلبجة، و22 درجة في إدارة زاخو.

وتسجل إدارة سوران أدنى درجة حرارة تبلغ 18 درجة مئوية، بينما ستكون أعلى درجة حرارة في إدارة كرميان وتبلغ 26 درجة مئوية.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف