حكومة كوردستان تستمر في دعم قطاع التعليم ببناء وترميم عشرات المدارس

أربيل (كوردستان 24)- تستمر حكومة إقليم كوردستان بدعم قطاع التربية والتعليم وإعطائه الأهمية المضاعفة، والسعي لإكمال بناء وترميم عشرات المدارس بحلول عام 2022.

وأعلن الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، الاثنين، أنه خلال السنوات الثلاث من عمر التشكیلة التاسعة للحكومة، تم بناء 57 مدرسة وروضة أطفال جديدة وترميم 635 مدرسة أخرى.

وأضافت "بالإضافة إلى اعتماد نظام التقنية الإلكترونية في التعاطي مع ملفات الطلاب والمدارس، بدأت عملية واسعة النطاق لترمیم وبناء مدارس جديدة في الإقليم.

وقال الموقع "تم بناء 57 مدرسة وروضة أطفال يستفيد منها 20136 طالباً، وترميم 635 مدرسة أخرى يستفيد منها نحو 340 ألف طالب".

وتستمر عملية ترميم وبناء المدارس الحكومية، وفقاً لخطة حكومة إقليم كوردستان، حيث سيتم بناء وترميم 29 مدرسة أخرى بحلول نهاية عام 2022 الحالي، والتي سيستفيد منها أكثر من 15000 طالب.

من جانبٍ آخر، بدأت عملية ترميم 200 مدرسة وسيتم بناء 20 مدرسة جديدة، يستفيد منها في المتوسط نحو 119000 طالب، وحتى الآن، نُفِّذ 75 بالمائة من هذه الخطة التي يستفيد منها في المجمل نحو 500000 طالب.