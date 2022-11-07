سیاسة

نجاة طاقم مقاتلةٍ سعودية سقطت خلال مهمة تدريب

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الشرق الاوسط السعودية مقاتلة سقوط

أربيل (كوردستان 24)- نجا طاقم مقاتلةٍ من طراز (إف 15- إس) تابعةٍ للقوات الجوية الملكية السعودية، بعد سقوطها خلال مهمةٍ تدريبية، أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، إن طاقم الطائرة المكون من ضابطين، نجا بعد استخدام "كرسي النجاة"، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات جراء سقوط الطائرة على الأرض.

في غضون ذلك، أكّد المالكي أن سبب سقوط المقاتلة، هو "خلل فني" أثناء "مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمنطقة الشرقية".

وأضاف "أن لجنة تحقيق باشرت عملها للوقوف على تفاصيل أسباب الحادث الذي وقع في تمام الساعة 22:52 من مساء الأحد".

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