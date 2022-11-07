حريق في منشأة نفطية بجنوب غرب إيران ولا خسائر

أربيل (كوردستان 24)- قالت وسائل اعلام محلية يوم الأحد، ان حريقا "محدودا" اندلع في منشأة نفطية في جنوب غرب إيران، من دون أن يتسبب بأضرار.

وأفادت وكالة "فارس" أن "حريقا اندلع في قنوات مفتوحة للنفط متصلة بميناء التصدير في مدينة ماهشهر" في محافظة خوزستان الحدودية مع العراق، والتي تضم أبرز آبار الانتاج الإيرانية.

وأوضحت أن الحريق أدى الى تصاعد "دخان كثيف في سماء ميناء ماهشهر".

من جهتها، أشارت وكالة "تسنيم" الى أن الحريق كان "محدودا"، ولم يؤد الى أي "إصابة بشرية أو مادية".

ويأتي الحريق في وقت تشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.