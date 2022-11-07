سیاسة

حريق في منشأة نفطية بجنوب غرب إيران ولا خسائر

author_image سوار أحمد
منشأة نفطية في حقل "بارس" (فارس) في جنوب ايران اف ب/ارشيف
منشأة نفطية في حقل "بارس" (فارس) في جنوب ايران اف ب/ارشيف
إيران حريق منشأة نفطية ايران

أربيل (كوردستان 24)- قالت وسائل اعلام محلية يوم الأحد، ان حريقا "محدودا" اندلع في منشأة نفطية في جنوب غرب إيران، من دون أن يتسبب بأضرار.

وأفادت وكالة "فارس" أن "حريقا اندلع في قنوات مفتوحة للنفط متصلة بميناء التصدير في مدينة ماهشهر" في محافظة خوزستان الحدودية مع العراق، والتي تضم أبرز آبار الانتاج الإيرانية.

وأوضحت أن الحريق أدى الى تصاعد "دخان كثيف في سماء ميناء ماهشهر".

من جهتها، أشارت وكالة "تسنيم" الى أن الحريق كان "محدودا"، ولم يؤد الى أي "إصابة بشرية أو مادية".

ويأتي الحريق في وقت تشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف