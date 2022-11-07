أعلى مستوى منذ 6 أشهر.. ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الصين

أربيل (كوردستان 24)- أفادت الصين اليوم الإثنين، عن أعلى عدد من حالات كوفيد-19 منذ ستة أشهر، على الرغم من الإغلاقات المتعدّدة التي تعطّل الاقتصاد والحياة اليومية.

وبددت السلطات الصحية خلال نهاية الأسبوع، الآمال بتخفيف سياسة "صفر كوفيد"، عبر إشارتها إلى أنها ستواصل تطبيقها "بثبات" رغم إرهاق السكان.

وتتكوّن هذه الاستراتيجية من إغلاق أحياء أو مدن بكاملها بمجرّد ظهور إصابات، وإجراء فحوصات واسعة النطاق أو حتى عزل الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم والمسافرين القادمين من الخارج.

ولكن هذه القيود تترافق في بعض الأحيان مع ضعف الوصول إلى الغذاء أو الرعاية الطبية وصعوبة التنقّل داخل الصين وخارجها، الأمر الذي يستنفد صبر الصينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الصينية الإثنين عن حوالى 5500 إصابة جديدة، جزء كبير منها في مقاطعة غوانغدونغ الساحلية (جنوب)، والتي تعدّ مركزاً تصنيعياً مهماً.

في تشنغتشو (وسط)، لا يزال أكبر مصنع للـ"آي فون" في العالم مغلقاً.

وقالت المجموعة الأميركية "آبل" الأحد إنّ الموقع "يعمل حالياً بقدرة منخفضة بشكل كبير"، وأنّ هذا الاضطراب سيؤدّي إلى تأخير في التسليم.