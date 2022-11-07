تركيا تُرحّل 41 ألف مهاجرٍ "غير شرعي" إلى بلادهم

أربيل (كوردستان 24)- رحّلت تركيا 41 ألف مهاجرٍ من أصل 148 ألفاً اتخذت بحقهم إجراءات رسمية في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية.

وأكدت وكالة الأناضول الرسمية، أن السلطات التركية بدأت بإجراءاتٍ قضائية وإدارية بحق مهاجرين ثبت عدم دخولهم البلاد بشكلٍ قانوني أو لا يستطيعون تقديم مستندات ثبوثية على إقامتهم القانونية.

وأشارت إلى أن السلطات رحّلت الذين أحيلوا إلى مديرية الهجرة بعد التدقيق في حالاتهم.

وقالت الوكالة التركية، "اتُّخِذت إجراءات بحق 148 ألفاً و12 أجنبياً في الفترة بين الأول من يناير كانون الثاني الماضي إلى 4 نوفمبر تشرين الثاني الحالي، في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية".

وأضافت "تم ترحيل 41 ألفاً و35 مهاجراً غير نظامي (21 ألفاً و824 أفغاني، 4 آلاف و691 باكستاني، و14 ألفًا و520 يحملون جنسيات مختلفة) مباشرة إلى بلدانهم عبر مطار اسطنبول.

فيما نُقِل 100 ألف و626 أجنبي إلى مراكز الترحيل في أنحاء البلاد، بتنسيق من المديرية العامة للهجرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وتُعدُّ تركيا بوابة المهاجرين الرئيسية للتوجّه إلى دول الاتحاد الأوروبي، إما عبر الوصول إلى اليونان، أو بلغاريا.

ومنذ 2011 العام الذي شهدت فيه سوريا حراكاً شعبياً، استقبلت تركيا أكثر من مليون شخص فرّوا من سوريا بسبب الانفلات الأمني والمعارك الدائرة في البلاد.

واستغلت أنقرة من حينها، ملف اللاجئين السوريين للضغط على الدول الغربية وأمريكا، بهدف تمرير أجنداتها في شمالي سوريا.

ونجحت في إقناع واشنطن عام 2019 في عهد إدارة دونالد ترامب، بالتوسّع في مناطق شمال شرقي البلاد، بحجة تشكيل منظقةٍ آمنة لتأمين عودة آمنة للاجئين السوريين في تركيا.