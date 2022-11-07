مواجهات نارية تنتظر 4 فرق في ثمن نهائي أبطال أوروبا

أربيل (كوردستان 24)- سيواجه ريال مدريد الإسباني في مرحلة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا نادي ليفربول الإنكليزي، في تكرارٍ لنسخة نهائي الموسم الماضي، والتي حسمها الريال بالفوز بهدفٍ نظيف.

كما أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال بكرة القدم، التي أجريت الإثنين، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة نارية بين باريس سان جرمان الفرنسي، وبايرن ميونيخ الألماني.

أما بالنسبة للفرق الأخرى، فسيتقابل ميلان وتوتنهام، وبوروسيا دورتموند ضد تشيلسي، وإنتر ميلان مع بورتو، بينما جاءت القرعة في متناول مانشستر سيتي الذي يواجه لايبزيج الألماني.

في وقتٍ جاء الحظ أيضاً إلى جانب نابولي الإيطالي عندما يواجه آينتراخت فرانكفورت الألماني، وبنفيكا البرتغالي مع كلوب بروج البلجيكي.