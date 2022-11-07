الشمري يصل إلى ديالى لتقييم إجراءات مكافحة الإرهاب

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اليوم الإثنين إلى محافظة ديالى لتقييم إجراءات مكافحة الإرهاب في المحافظة.

وهذه أول زيارة يجريها الشمري خارج بغداد منذ تسنمه منصبه رسمياً أواخر الشهر الماضي بعد تشكيل الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني.

كما تأتي زيارته في وقت لا تزال فيه الخلايا النائمة لتنظيم داعش تنشط في المناطق النائية بالمحافظة الواقعة إلى الشمال الشرقي من العاصمة العراقية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن الشمري وصل إلى ديالى على رأس وفد أمني كبير ضم نائب قائد العمليات المشتركة ووكلاء وزارة الداخلية وعدداً من القادة والضباط.

وأشارت إلى أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع ميدانياً على الأوضاع الأمنية و"تقييم الإجراءات المتخذة لمكافحة الإرهاب"، وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.

وتنشط خلايا داعش في مناطق الفراغ الأمني التي تفصل بين القوات العراقية وقوات البيشمركة، ولطالما كانت مسرحاً للهجمات التي ينفذها مسلحو داعش على المدنيين وأجهزة الأمن.