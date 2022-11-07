سیاسة

وفد أمريكي يصل إلى أنقرة والمستجدات الدولية على طاولة المباحثات 

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کوردستان تركيا أمريكا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم الاثنين وصول وفد أمريكي من وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى تركيا حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.

وجاء ذلك في اجتماع عبر اتصال مرئي ضم قادة الجيش ونائب وزير الدفاع يونس أمرة قرة عثمان أوغلو، بحثوا خلاله قضايا دفاعية وأمنية تركية.

وقال خلوصي آكار "اليوم سيُعقد اجتماع مجموعة الدفاع التركية الأمريكية رفيعة المستوى في مقر الوزارة"، دون مزيد من التفاصيل.

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن "المباحثات بين الطرفين ستتناول آخر المستجدات على الساحة الدولية".

ودخلت العلاقات التركية الأمريكية خلال السنوات الأخيرة نفقاً مظلماً بسبب خلاف الجانبين على جملة من الملفات والقضايا.

وتمثلت أبرز القضايا العالقة دعم واشنطن لقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا والتي تعتبرها أنقرة امتداداً للعمال الكوردستاني المصنف لديها على قوائم "الإرهاب".

وكذلك رفض الولايات المتحدة الأمريكية تسليم الداعية التركي فتح الله غولن لأنقرة والذي تتهمه الأخيرة بدعمه المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016.

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