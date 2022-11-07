قطر تتهم ألمانيا "بازدواجية المعايير" في انتقاداتها لكأس العالم 

أربيل (كوردستان 24)- اتهم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الاثنين ألمانيا بانتهاج "ازدواجية المعايير" بسبب انتقاداتها لسجل حقوق الإنسان للبلد المضيف لنهائيات كأس العالم.

وتواجه قطر انتقادات شديدة من جماعات حقوقية بشأن معاملتها للعمال المهاجرين، الذين يشكلون مع أجانب آخرين الجزء الأكبر من سكان البلاد.

واستدعت وزارة الخارجية القطرية الشهر الماضي السفير الألماني بسبب تصريحات لوزيرة الداخلية نانسي فيزر، قالت فيها إن سجل حقوق الإنسان في أي بلد يجب أن يؤخذ في الاعتبار لتقرير ما إذا كان سيتم اختيارها لاستضافة كأس العالم.

وقال محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ الألمانية "من ناحية، يتم تضليل الشعب الألماني من قبل السياسيين الحكوميين، ومن الناحية الأخرى، ليست لدى الحكومة الألمانية مشكلة معنا عندما يتعلق الأمر بشراكات أو استثمارات في مجال الطاقة".

وأضاف "نحن مستاؤون من ازدواجية المعايير"، مشيراً إلى أن "بلاده واجهت حملة ممنهجة ضدها على مدى12 عاماً منذ اختيارها لاستضافة كأس العالم، وهي حملة لم تواجهها أي دولة أخرى حظيت بحق استضافة هذه البطولة".

وقال للصحيفة "من المفارقات أن يتم اللعب على هذا الوتر في دول أوروبية تسمي نفسها ديمقراطيات ليبرالية"، مضيفاً أن "هذا التصرف ينم عن غطرسة وعنصرية".

واستدعت وزارة الخارجية القطرية الشهر الماضي، السفير الألماني بسبب تصريحات لوزيرة الداخلية نانسي فيزر قالت فيها إن سجل حقوق الإنسان في أي بلد يجب أن يؤخذ في الاعتبار لتقرير ما إذا كان سيتم اختيارها لاستضافة كأس العالم.

ووصف وزير الخارجية القطري النداءات المطالبة بضمانات أمنية للأقليات، والتي طلبتها فيزر كشرط مسبق قبل موافقتها على حضور كأس العالم، بأنها غير ضرورية، وقال إن على السياسيين الألمان التركيز أكثر على جرائم الكراهية التي تحدث داخل حدود بلادهم.

المصدر: وسائل إعلام+رويترز