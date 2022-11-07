مسرور بارزاني يتلقى باقة من رسائل التهنئة

أربيل (كوردستان 24)- تلقى مسرور بارزاني مجموعة من رسائل التهنئة بمناسبة نجاح المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني واختياره نائباً لرئيس الحزب.

ووجّه مسرور بارزاني شكره إلى المهنئين وهم كل من السفير الروسي لدى العراق إلبروس کوتراشیف، ولاهور جنكي، ووكيل وزارة الخارجية العراقية عمر برزنجي، والسكرتير العام للاتحاد القومي الديمقراطي الكوردستاني غفور مخموري، والسكرتير العام لحزب العمال والكادحين الكوردستاني بابير كامَلا.

كذلك تضمنت رسائل التهنئة رئيس المعهد الثقافي الكوردستاني - طهران بهرام ولدبَكی، وسكرتير تيار المستقبل في سوريا فادي مرعي، والشيخ فيصل حروش الجربا.

وأعرب المهنئون في رسائلهم عن تمنياتهم بالتوفيق والنجاح للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

كما تلقى مسرور بارزاني اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني الأستاذ صلاح الدين محمد بهاء الدين، قدم خلاله التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.