محمد بن سلمان: سندعم "الشرق الأوسط الأخضر" بـ 2.5 مليار دولار 

أربيل (كوردستان 24)- أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين أن بلاده قررت الإسهام بـ 2.5 مليار دولار في دعم مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" خلال الـ 10 سنوات المقبلة.

جاء ذلك في كلمة متلفزة للأمير السعودي خلال انعقاد النسخة الثانية من قمة المبادرة بمدينة شرم الشيخ شرقي مصر، برئاسة مصرية سعودية مشتركة، على هامش انعقاد مؤتمر المناخ على مستوى الرؤساء.

وقال محمد بن سلمان، إن "المبادرة التي أطلقت قبل عام في الرياض "تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية بالمنطقة وزراعة 50 مليار شجرة".

وأكد أن الممكلة "قررت استضافة مقر أمانة المبادرة والإسهام بمبلغ 2.5 مليار دولار دعماً لمشروعات المبادرة وميزانية الأمانة العامة على مدى الـ 10 سنوات المقبلة".

ولفت إلى أن "بلاده ملتزمة مع دول المنطقة، بالعمل في إطار المبادرة على ضمان مستقبل الأجيال المقبلة".

وكان ولي العهد السعودي، استضاف النسخة الأولى من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالرياض في تشرين الأول أكتوبر عام 2021 كـ "أول حوار إقليمي من نوعه بشأن المناخ، بمشاركة قادة من أكثر من 20 دولة".



المصدر: وسائل إعلام