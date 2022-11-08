بعد اغتيال مواطن أمريكي.. إعلان وفاة ضابط كندي في ظروف غامضة ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- قالت القوات المسلحة الكندية يوم الاثنين، ان أحد منتسبيها من الضباط، توفي في ظروف غامضة في العاصمة العراقية بغداد.

وأفادت القوات المسلحة الكندية على حسابها في تويتر، ان "العضو في القوات المسلحة الكندية الكابتن إريك تشيونغ، توفي يوم السبت الماضي، في ظروف غير عملية ذات صلة في بغداد بالعراق".

وأضافت، أن "قواتها في بغداد تحقق حاليا في ظروف وفاة الضابط".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفاد مصدر أمني بمقتل أمريكي يدعى ستيفن ترول (45 عاماً) داخل سيارته في حي الكرادة وسط بغداد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين إن واشنطن على علم بمقتل مواطن أمريكي في بغداد.

وتابع "نحقق في التقارير.. وليس لدينا ما نعلنه الآن".

وأبلغت مصادر أمنية كوردستان 24 بأن المواطن الأمريكي يعيش في العراق منذ عامين، وأشارت إلى أنه قتل بينما كان داخل سيارته وسط بغداد.