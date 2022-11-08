السوداني يوجّه بفتح تحقيقٍ في مقتل مواطنٍ أمريكي ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزير الداخلية بتشكيل لجنةٍ خاصة للتحقيق بمقتل مواطنٍ أمريكي في العاصمة بغداد.

وقُتِل ستيفن ترول (45 عاماً)، أمس الاثنين، داخل سيارته في حي الكرادة وسط بغداد، قالت مصادرٌ أمنية إنه قضى برصاصة.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، "وجّه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، بتشكيل لجنة تحقيقية من أجهزة الوزارة التخصصية والجهات الأمنية الأخرى، للتحقيق في ملابسات حادث مقتل مواطن أمريكي في العاصمة بغداد".

وكانت الولايات المتحدة قد أكدت مقتل أحد رعاياها في بغداد، لافتةً إلى عدم وجود أي معلومات حول الحادثة، وأنها تحقق في الموضوع.

وكان ستيفن ترول يقيم في العراق منذ عام 2020، ويعمل في منظمةٍ إغاثية، بحسب مصادر أمنية قالت في وقتٍ سابق لـ كوردستان 24.