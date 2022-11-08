"إضعافٌ للديمقراطية".. بايدن يحذّر من فوز الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي

أربيل (كوردستان 24)- حذّر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من فوز الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، معتبراً أن نجاحهم قد يُضعف المؤسسات الديمقراطية ويُفسد بعض إنجازات إدارته.

وتسمح انتخابات التجديد النصفي التي تجرى بعد سنتين من انتخاب الرئيس، بتجديد جميع مقاعد مجلس النواب، وثلث مقاعد مجلس الشيوخ.

وقال بايدن أمام حشدٍ من أنصاره في جامعة (بووي)، "نمر اليوم بمنعطف خطير، نعلم تمام العلم أن ديمقراطيتنا في خطر ونعلم أن هذه هي اللحظة المناسبة للدفاع عنها".

ويتوقع مراقبون أن يحصل الجمهوريون على نحو 25 مقعداً في مجلس النواب المؤلف من 435 مقعداً، وهو عدد أكثر من كاف للفوز بأغلبية، بحسب رويترز.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفي وفق المادة الأولى من دستور الولايات المتحدة، على غرار جميع الانتخابات الفيدرالية الأمريكية يوم الثلاثاء الذي يلي أول يوم اثنين من نوفمبر تشرين الثاني.

وتؤثر نتائج انتخابات التجديد النصفي، بشكلٍ مباشر على برنامج الرئيس الذي يشغل البيت الأبيض في بقية عهدته الرئاسية.

وفي حال فوز الجمهوريين الذين يلقون باللوم على إدارة بايدن في ارتفاع الأسعار والجريمة، فسيقضي ذلك على جهود الأخير للحفاظ على حق الإجهاض ومزايا اجتماعية أخرى ضمن أولويات الديمقراطيين في الكونغرس.

وبإمكان الجمهوريين، في حال فوزهم بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ، أن يمنعوا ترشيحات بايدن للمناصب القضائية أو الإدارية.

كما سيكون لديهم الفرصة لاستخدام سقف الدَين الاتحادي وسيلة ضغطٍ للمطالبة بتخفيضاتٍ كبيرة في الإنفاق، إذا ما حصدوا أغلبية المقاعد في مجلس النواب.

كذلك سيسعى الجمهوريون إلى جعل التخفيضات الضريبية للأفراد التي أقرها ترامب عام 2017 دائمة، وكذلك إلى حماية التخفيضات الضريبية للشركات التي حاول الديمقراطيون إلغاءها خلال العامين الماضيين.

وفي حال سيطرتهم على الكونغرس، فسيكون لدى الجمهوريين السلطة بتحديد المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا، بدلاً من إيقافها.