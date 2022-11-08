سیاسة

طهران تنتقد تصريحات نرويجية وتستدعي سفير أوسلو للمرة الثانية

author_image سوار أحمد
إيران طهران البرلمان النرويجي تصريحات

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وسائل إعلام رسمية، ان طهران استدعت سفير النرويج لديها يوم الإثنين، للاحتجاج على تصريحات أدلى بها رئيس البرلمان النرويجي دعما للمظاهرات المناهضة للحكومة الإيرانية وهو ما اعتبرته الأخيرة "تدخلا في شؤونها".

 وتعد هذه المرة الثانية التي تستدعي فيها إيران سفير أوسلو خلال شهرين، للاحتجاج على ما سمته "تعليقات تعتبر تدخلا في شؤونها" من جانب رئيس البرلمان النرويجي دعما للمظاهرات المناهضة للحكومة.

وتتهم طهران قوى أجنبية بإثارة الاضطرابات التي بدأت بعد وفاة الشابة الكوردية الإيرانية مهسا أميني.

وأفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية بأن إيران "أدانت بشدة التعليقات التي أدلى بها رئيس البرلمان النرويجي والتي تمثل أيضا إصدار حكم، وهي غير صحيحة".

وهذه هي المرة الثانية التي تستدعي فيها وزارة الخارجية الإيرانية السفير النرويجي خلال الشهرين الماضيين.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف