طهران تنتقد تصريحات نرويجية وتستدعي سفير أوسلو للمرة الثانية

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وسائل إعلام رسمية، ان طهران استدعت سفير النرويج لديها يوم الإثنين، للاحتجاج على تصريحات أدلى بها رئيس البرلمان النرويجي دعما للمظاهرات المناهضة للحكومة الإيرانية وهو ما اعتبرته الأخيرة "تدخلا في شؤونها".

وتعد هذه المرة الثانية التي تستدعي فيها إيران سفير أوسلو خلال شهرين، للاحتجاج على ما سمته "تعليقات تعتبر تدخلا في شؤونها" من جانب رئيس البرلمان النرويجي دعما للمظاهرات المناهضة للحكومة.

وتتهم طهران قوى أجنبية بإثارة الاضطرابات التي بدأت بعد وفاة الشابة الكوردية الإيرانية مهسا أميني.

وأفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية بأن إيران "أدانت بشدة التعليقات التي أدلى بها رئيس البرلمان النرويجي والتي تمثل أيضا إصدار حكم، وهي غير صحيحة".

وهذه هي المرة الثانية التي تستدعي فيها وزارة الخارجية الإيرانية السفير النرويجي خلال الشهرين الماضيين.