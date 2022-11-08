كوريا الشمالية: لم نُبرم صفقات أسلحة مع روسيا ولم نخطط للقيام بذلك مستقبلاً

أربيل (كوردستان24)- أعلنت كوريا الشمالية إنها لم تجر أي صفقات أسلحة مع روسيا ولم يخططوا للقيام بذلك مستقبلاً، جاء ذلك رداً على الولايات المتحدة الامريكية التي اتهمت كوريا الشمالية بتزويد روسيا بقذائف مدفعية مطلع الشهر الجاري.

وقالت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية في بيان لها نقلاً عن الحكومة الكورية الشمالية "نوضح مرة أخرى أنه لم يسبق لنا إبرام صفقات أسلحة مع روسيا ولا نخطط للقيام بذلك في المستقبل".

وكانت واشنطن قد اتهمت في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري كوريا الشمالية بتزويد روسيا بقذائف مدفعية تحت غطاء شحنات مرسلة إلى الشرق الأوسط أو أفريقيا.

وأضاف البيان نقلاً عن نائب الشؤون العسكرية الخارجية في وزارة الدفاع الوطني لكوريا الشمالية "مؤخراً تصر الولايات المتحدة على نشر شائعة تعاملات أسلحة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا".

وأوضح البيان "أن كوريا الشمالية تعتبر أن الشائعة تندرج في إطار محاولة عدائية للولايات المتحدة لتشويه صورة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الساحة الدولية".

ويأتي الموقف الكوري الشمالي في خضم توترات متصاعدة حول شبه الجزيرة الكورية بعدما أجرت بيونغ يانغ سلسلة تجارب صاروخية شملت إحداها إطلاق صاروخ باليستي ردا على مناورات هي الأكبر على الإطلاق للقوات الجوية الأميركية والكورية الجنوبية أطلقتا عليها تسمية "عاصفة اليقظة".

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي الأسبوع الماضي إلى أن "كمية كبيرة من القذائف تزود كوريا الشمالية بها روسيا محاولة الإيحاء بأنها مرسلة إلى الشرق الأوسط أو أفريقيا"، موضحاً "أن واشنطن تسعى حاليا إلى معرفة ما إذا كانت موسكو قد تسلمت هذه المساعدات العسكرية الكورية الشمالية أم لا".

المصدر: وكالات