وفاة طالب جامعي من إقليم كوردستان بعد تعرضه لطعنات في إيران

أربيل (كوردستان 24)- توفي الشاب بشار فائق، بعد تعرضه للطعن بآلة حادة قبل أيام، في مدينة الأحواز الإيرانية.

وينحدر فائق "21 عاما"، من منطقة "بردرش" في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، وقد تم طعنه في مدينة الأحواز وهي العاصمة المحلية لمحافظة خوزستان.

ويتواجد فائق منذ عامين في محافظة خوزستان، حيث كان طالباً يدرس في كلية الطب بإحدى جامعات المدينة.

وتعرض بشار فائق في 3 شهر تشرين الثاني الجاري، إلى هجوم بسكين في إحدى الحدائق القريبة من جامعته، وبعد إصابته بجروح خطيرة أخذ المهاجمون هاتفه النقال.

وقالت عائلة بشار فائق ان الهجوم لا صلة له بالأوضاع السياسية التي تشهدها إيران.