أسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 146900 دينار
100 يورو = 147500 دينار
100 جنيه إسترليني = 169000 دينار
100 ليرة تركية = 7900 دينار
100 ألف تومان إيراني = 4150 دينار
دينار أردني واحد = 2013 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 400000 دينار
مثقال عيار 21 = 355000 دينار
مثقال عيار 18 = 305000 دينار