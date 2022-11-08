رئيس الجمهورية: العراق حالياً يمتلك وضعا اقتصادياً قوياً

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد أن العراق يمتلك حالياً وضعاً إقتصادياً قوياً يمكنه من انجاز المشاريع التي تصب في خدمة أبنائه، مضيفاً أن العراق وشعبه تأثر أقتصادياً بالاخص أثناء الحرب ضد تنظيم داعش ولكن إصرار العراقيين جعل البلاد تحافظ على مكانتها الرفيعة في المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء في بيان له "استقبل رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء 8 تشرين الثاني 2022 في مقر إقامته في شرم الشيخ، وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي، وجرى في اللقاء الذي عُقد على هامش قمة الامم المتحدة للمناخ COP 27، بحث علاقات الصداقة والتعاون بين العراق والمملكة المتحدة، والسبل الكفيلة بتعزيزها".

وأضاف البيان " وتحدث رئيس الجمهورية عن تأثر العراق وشعبه اقتصادياً في الفترة الماضية، وبالأخص اثناء الحرب ضد تنظيم داعش الاجرامي، ولكن إصرار العراقيين على المضي بطريق السلام والازدهار، جعل البلاد تحافظ على مكانتها الرفيعة في المنطقة، مشيراً الى ان العراق حالياً يمتلك وضعا اقتصادياً قوياً يمكّنه من انجاز المشاريع التي تصب في خدمة أبنائه".

وأوضح البيان "تمت مناقشة المشكلات البيئية والتغير المناخي في المنطقة والعالم، وآثارها السلبية في زيادة التصحّر وشحّة المياه، ومما يؤثر على الحياة وارزاق المواطنين وينتج اضراراً صحية واقتصادية".

وتابع البيان "أشار الرئيس الى إن ظاهرة التغير المناخي تؤثر على البشرية جمعاء ولكن العراق من البلدان المتضررة منها بشكل كبير، مؤكداً ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد منها، وأهمية التعاون الدولي وتقديم الدعم اللازم لتجاوز هذه المخاطر عبر العمل المشترك الجاد وتبادل الخبرات".

وأشار البيان الى أن الوزير كليفرلي "أشاد بالعراق وشعبه مشيراً الى أهمية العلاقات الوثيقة بين البلدين وضرورة توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، ومنها ما يتعلق بمواجهة ظاهرة التغير المناخي وحماية البيئة لما لهذه الظاهرة من أضرار تؤثر على كل شعوب العالم، مشيراً الى أهمية تعزيز الجهود الدولية وتفعيل الخطط الطموحة من خلال جهد دولي مشترك لمواجهة هذه الظاهرة".