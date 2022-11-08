سیاسة

رويترز تكشف دوافع مقتل مواطن أمريكي في بغداد وفصيل يُعلن مسؤوليته عن الهجوم

author_image سوار أحمد
العراق وكالة رويترز مق بغداد امريكا فصيل تبني الهجوم

أربيل (كوردستان 24)- كشفت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني 2022، أسباب اغتيال مواطن امريكي في العراق، والذي قُتل مساء يوم أمس في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، في وقت أعلنت ميلشيا مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم.

 واوضحت رويترز ان "المسلحين الذين ارتكبوا الجريمة حاولوا اختطاف المواطن الأمريكي وفشلوا في ذلك، الأمر الذي دفعهم إلى إطلاق الرصاص عليه أثناء محاولة اقتياده إلى المركبة التي كانوا يستقلونها".

وأعلنت ميلشيا مسلحة تطلق على نفسها اسم "سرايا أهل الكهف"، اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن مقتل المواطن الأميركي وسط بغداد، وذكر الفصيل المسلح في منشور صحافي أن عملية قتل المواطن الأميركي ستيفن ترول، جاءت "انتقاما لمقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي".

وفي وقت سابق وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية في حادث مقتل المواطن الأمريكي ستيفن ترول في بغداد.

تجدر الإشارة الى ان ترول كان يعمل بصفة معلم في احدى البرامج التنموية الأجنبية في العراق، ويقيم مع زوجته وبناته الثلاث في احدى شقق منطقة الكرادة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف