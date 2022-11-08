رويترز تكشف دوافع مقتل مواطن أمريكي في بغداد وفصيل يُعلن مسؤوليته عن الهجوم

أربيل (كوردستان 24)- كشفت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني 2022، أسباب اغتيال مواطن امريكي في العراق، والذي قُتل مساء يوم أمس في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، في وقت أعلنت ميلشيا مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم.

واوضحت رويترز ان "المسلحين الذين ارتكبوا الجريمة حاولوا اختطاف المواطن الأمريكي وفشلوا في ذلك، الأمر الذي دفعهم إلى إطلاق الرصاص عليه أثناء محاولة اقتياده إلى المركبة التي كانوا يستقلونها".

وأعلنت ميلشيا مسلحة تطلق على نفسها اسم "سرايا أهل الكهف"، اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن مقتل المواطن الأميركي وسط بغداد، وذكر الفصيل المسلح في منشور صحافي أن عملية قتل المواطن الأميركي ستيفن ترول، جاءت "انتقاما لمقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي".

وفي وقت سابق وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية في حادث مقتل المواطن الأمريكي ستيفن ترول في بغداد.

تجدر الإشارة الى ان ترول كان يعمل بصفة معلم في احدى البرامج التنموية الأجنبية في العراق، ويقيم مع زوجته وبناته الثلاث في احدى شقق منطقة الكرادة.