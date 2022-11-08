باقري يُعرِب عن استعداد القوات الإيرانية لنقل قدراتها للجيش العراقي

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية، اللواء محمد باقري، عن استعداد قوات بلاده، لنقل طاقاتها وقدراتها العسكرية إلى الجيش العراقي.

جاء ذلك، في اتصالٍ هاتفي بين باقري ووزير الدفاع العراقي، ثابت محمد العباسي، أكّد خلاله الجنرال الإيراني أن مشاركة الخبرات العسكرية مع القوات العراقية "يسهم في تسريع وتائر الارتقاء بالأمن والاستقرار في هذا البلد".

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن باقري قوله، "إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، مستعدة لمشاركة طاقاتها وقدراتها الهائلة مع القوات المسلحة العراقية، بشتى المجالات ومنها مكافحة الإرهاب والصناعات الدفاعية".

وأضاف "مستوى العلاقات الدفاعية الحالي بين إيران والعراق، لا يرقى إلى حد توقعاتنا"، مشدداّ على "تطوير التعاون بين القوات المسلحة الإيرانية والعراقية إلى أعلى المستويات".

واعتبر رئيس هيئة الأركان الإيرانية، أن تقدم بلاده في هذا المجال "بات يعلم به الجميع، وهو بلغ حداً تسعى فيه حتى بعض القوى العظمى في العالم إلى التعاون مع إيران عسكرياً وتسليحياً".

وأشار إلى أن "تزويد إيران للآخرين بنوعٍ واحد من أسلحتها؛ كفيلٌ لترجيح الكفة في الحروب". تصريحٌ يعيد للأذهان قضية اتهام طهران بتزويد روسيا مسيّراتٍ ساهمت في كسب موسكو العديد من المعارك في أوكرانيا.

وتتهم كييف طهران بتزويد موسكو طائراتٍ مسيّرة من طراز (شاهد- 136)، استخدمتها الأخيرة ضد بنى تحتية ومصادر الطاقة في عدة مدنٍ أوكرانية.

وفي الوقت الذي تنفي فيه إيران تلك الاتهامات، أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأن بلاده زوّدت روسيا بطائراتٍ مسيرة، قبل إعلانها الحرب على أوكرانيا في الـ 24 فبراير شباط الفائت.

وجدّد وزير الخارجية الإيراني مطالبته لـ كييف بتزويدها بأدلة ووثائق تفيد بأن روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا خلال الحرب الدائرة منذ أكثر من 8 أشهر.