ریاضة

سفير قطري لمونديال 2022: المثلية الجنسية إضطراب في العقل

ويجرّم القانون القطري المثلية الجنسية، إلا أنّ المنظّمين شدّدوا على أنّ الجميع مرحّب بهم خلال المونديال
author_image مظفر مزوري
العالم مونديال 2022 سفير المونديال كأس العالم قطر

أربيل (كوردستان24)- وصف سفير قطري لكأس العالم المثلية الجنسية بأنها "اضطراب في العقل" وذلك في مقابلة ستبثّها الثلاثاء القناة الألمانية العامة "تسيد دي اف" ZDF .

وقال خالد سلمان وهو لاعب كرة قدم قطري دولي سابقا وأحد سفراء مونديال 2022 "خلال كأس العالم، ستحصل أمور كثيرة في البلاد. فلنتحدث عن مثليي الجنس".

وأضاف في مقتطف من المقابلة التي ستُبث كاملة مساء الثلاثاء على قناة ZDF، "الأهمّ هو أن الجميع سيقبلون أن يأتوا الى هنا لكن عليهم قبول قواعدنا".

وتابع أن مثلية الجنس "حرام لأنها اضطراب في العقل قبل أن تتمّ مقاطعته".

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد في 21 أيلول/سبتمبر أن بلاده سترحب "بدون تمييز" بكافة المشجعين في كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر من 20 تشرين الثاني/نوفمبر الى 18 كانون الاول/ديسمبر، في رغبة واضحة بطمأنة الوافدين من مثليي الجنس والمتحولين جنسيا.

ويجرّم القانون القطري المثلية الجنسية، إلا أنّ المنظّمين شدّدوا على أنّ "الجميع مرحّب بهم" خلال المونديال.

ويكرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن رفع أعلام قوس قزح التي ترمز الى مجتمع الميم، سيكون مسموحًا في الملاعب، لكن السلطات القطرية تدعو إلى توخّي الحذر خارجها.

وسيضع قادة عدة منتخبات أوروبية بينها انكلترا وفرنسا والمانيا شارات بخطوط ملوّنة مع رسالة "One Love" في إطار حملة لمكافحة التمييز.

المصدر: فرانس برس

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