6 آلاف مشجعٍ أرجنتيني محظورون من دخول ملاعب كأس العالم في قطر

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات المحلية في الأرجنتين، أن نحو 6 آلاف مشجعٍ من مواطنيها سيُمنعون من دخول ملاعب كرة القدم التي ستجري فيها مباريات كأس العالم في قطر.

وتستضيف دولة قطر في الـ 20 من شهر نوفمبر تشرين الثاني الجاري، بطولة كأس العالم لكرة القدم حتى يوم 18 ديسمبر كانون الأول القادم.

وقالت حكومة مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية، إن مشجعين متورطين في جمعيات غير قانونية وآخرين مدينين برسوم غذائية هم جزء من القائمة المحظورة، وفقاً لوكالة رويترز.

ووقعت وزارة الأمن الوطني في يونيو حزيران، اتفاقية تعاون مع السفارة القطرية، لمنع مثيري الشغب الأرجنتينيين من حضور كأس العالم.

وخلال حديثٍ لإذاعةٍ محلية، أكّد وزير العدل والأمن في المدينة، مارسيلو دي أليساندرو، إدراج هؤلاء ضمن القائمة "لانتمائهم لجماهير عنيفة ومشاركتهم في أعمال عنف وجمعيات غير مشروعة مثل أعمال تجارية محظورة في الشوارع ودفع نفقة مستحقة من الوالدين المطلقين".

وقال "نريد إعادة السلام إلى كرة القدم وأن يكون العنف خارج الملاعب".

وستُرسل الأرجنتين، كغيرها من الدول المشاركة في بطولة كأس العالم كما هو الحال دائماً، وفوداً من مختلف الأجهزة الشرطية في الدولة، للعمل مع السلطات الأمنية القطرية.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت بريطانيا منع أكثر من 1300 مشجع من إنجلترا وويلز، صادرة بحقهم أوامر حظر، من السفر إلى قطر لحضور نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وكانت صحيفة (ذا صن) البريطانية، قد ذكرت الاسبوع الماضي، أن جهاز حاسوب عملاق توقّع فوز منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022 بضربات الترجيح، على حساب المنتخب البرتغالي.