سیاسة

الفياض يجمّد عمله في "عطاء" استعداداً لشغل منصب جديد

يبدو أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشير فيه تقارير إلى استعداد الفياض لتسنم منصب مهم في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني
author_image Kurdistan24 اربیل
فالح الفياض
فالح الفياض
العراق العراق فالح الفياض

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حركة عطاء فالح الفياض اليوم الثلاثاء عن تجميد عمله ومسؤولياته في الحركة ورئاسة مجلسها القيادي.

وقالت الحركة في بيان إن مجلسها القيادي وافق "على ما عرضه السيد الفياض وقد تم تكليف السيد نائب رئيس المجلس القيادي خالد كبيان بمهام رئاسة الحركة وكالةً ولحين عقد المؤتمر العام للحركة".

ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل.

ويبدو أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشير فيه تقارير إلى استعداد الفياض لتسنم منصب مهم في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وسبق أن شغل الفياض مناصب عديدة في الدولة العراقية، ومنها رئيس ومستشار الأمن الوطني العراقي ورئيس هيئة الحشد الشعبي وغيرها.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

السوداني يعلّق على حادثة اغتيال الأمريكي: الأمن "خط أحمر"
  17 دقائق
العراق

"نتابع التحقيقيات".. بغداد تتعهد لواشنطن بالاقتصاص من قتلة الأمريكي
  1 ساعة
کوردستان

الولايات المتحدة تؤكد مقتل أحد رعاياها ببغداد
  19 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف