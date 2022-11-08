الفياض يجمّد عمله في "عطاء" استعداداً لشغل منصب جديد

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حركة عطاء فالح الفياض اليوم الثلاثاء عن تجميد عمله ومسؤولياته في الحركة ورئاسة مجلسها القيادي.

وقالت الحركة في بيان إن مجلسها القيادي وافق "على ما عرضه السيد الفياض وقد تم تكليف السيد نائب رئيس المجلس القيادي خالد كبيان بمهام رئاسة الحركة وكالةً ولحين عقد المؤتمر العام للحركة".

ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل.

ويبدو أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشير فيه تقارير إلى استعداد الفياض لتسنم منصب مهم في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وسبق أن شغل الفياض مناصب عديدة في الدولة العراقية، ومنها رئيس ومستشار الأمن الوطني العراقي ورئيس هيئة الحشد الشعبي وغيرها.